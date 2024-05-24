Украинец попался в Кракове с картиной голландского художника, украденной 20 лет назад Polsat: В Кракове задержан украинец с похищенной из музея в 2005 году картиной 24 мая, 10:44 Обратная сторона картины с пометками музея. Фото © Х / Пограничная служба Польши

В Польше полиция задержала гражданина Украины, у которого при обыске на шкафу была найдена картина, украденная в 2005 году из голландского музея в Хорне, сообщила Польская пограничная служба. Украинец намеревался выгодно продать шедевр на чёрном рынке, поэтому прибыл в Краков.

Обратная сторона картины с пометками музея. Фото © Х / Пограничная служба Польши

Обнаружение похищенной картины. Фото © Х / Пограничная служба Польши

"Офицеры Карпатского погранотряда в одной из частных квартир в Кракове обнаружили выполненную маслом картину XVII века "Ревекка и Илия" голландского художника Яна Линсена, украденную из музея Западной Фрисландии в Хорне в 2005 году", — пояснил телеканал Polsat.

Музей в Хорне подвергся дерзкому ограблению ещё в 2005 году. Тогда неизвестные проникли в здание и смогли беспрепятственно похитить 24 полотна и несколько экспонатов. Среди украденного оказался даже гроб вице-адмирала Питера Флориса. Следствие так и не смогло найти преступников — и картины признали утерянными. Лишь в 2016 году правоохранители Украины заявили, что четыре картины найдены, но ими якобы распоряжаются "уголовные группировки".

Ранее сообщалось, что картину "Бурное море" художника Льва Лагорио, стоимость которой некоторые эксперты оценивают в пять миллионов рублей, из МГУ похитила его бывшая сотрудница. Женщину уже поймали.

Авторы Татьяна Миссуми