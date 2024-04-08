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7 апреля, 22:58

"Давно засматривалась": Стало известно, кто украл из МГУ картину первого ученика Айвазовского

Kp.ru: Картину "Бурное море" из МГУ украла бывшая сотрудница

Картина Льва Лагорио "Бурное море", похищенная из МГУ. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Картина Льва Лагорио "Бурное море", похищенная из МГУ. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Картину "Бурное море" художника Льва Лагорио, стоимость которой некоторые эксперты оценивают в пять миллионов рублей, из МГУ похитила его бывшая сотрудница. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным издания, уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража" было возбуждено 14 февраля. Сообщается, что заключения о стоимости данного произведения искусства нет, но некоторые специалисты оценивают его в пять миллионов рублей.

Уже на следующий день, 15 февраля, сотрудники правоохранительных органов пришли домой к женщине, которая похитила картину, и нашли у неё украденную вещь. Вычислить злоумышленницу получилось с помощью камер видеонаблюдения. Она призналась во всём, а также рассказала правоохранителям, что раньше работала в университете, а в последнее время по спецпропуску посещала открытые лекции.

"Я давно на эту картину засматривалась, нравится она мне", — заявила задержанная стражам правопорядка.

В настоящее время картина находится на экспертизе. Расследование уголовного дела продолжается.

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Напомним, 6 февраля стало известно, что из МГУ похитили картину XIX века первого ученика Айвазовского Льва Лагорио и семь Wi-Fi роутеров. Уже 15 февраля столичная прокуратура сообщила, что произведение искусства было найдено.

Алексей Соловьёв
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