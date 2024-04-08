"Давно засматривалась": Стало известно, кто украл из МГУ картину первого ученика Айвазовского
Kp.ru: Картину "Бурное море" из МГУ украла бывшая сотрудница
Картина Льва Лагорио "Бурное море", похищенная из МГУ. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Картину "Бурное море" художника Льва Лагорио, стоимость которой некоторые эксперты оценивают в пять миллионов рублей, из МГУ похитила его бывшая сотрудница. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По данным издания, уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража" было возбуждено 14 февраля. Сообщается, что заключения о стоимости данного произведения искусства нет, но некоторые специалисты оценивают его в пять миллионов рублей.
Уже на следующий день, 15 февраля, сотрудники правоохранительных органов пришли домой к женщине, которая похитила картину, и нашли у неё украденную вещь. Вычислить злоумышленницу получилось с помощью камер видеонаблюдения. Она призналась во всём, а также рассказала правоохранителям, что раньше работала в университете, а в последнее время по спецпропуску посещала открытые лекции.
"Я давно на эту картину засматривалась, нравится она мне", — заявила задержанная стражам правопорядка.
В настоящее время картина находится на экспертизе. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 6 февраля стало известно, что из МГУ похитили картину XIX века первого ученика Айвазовского Льва Лагорио и семь Wi-Fi роутеров. Уже 15 февраля столичная прокуратура сообщила, что произведение искусства было найдено.