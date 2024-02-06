Из МГУ похитили картину XIX века первого ученика Айвазовского и семь Wi-Fi роутеров

Из главного здания МГУ на Воробьёвых горах похитили картину XIX века, прихватив заодно семь Wi-Fi роутеров. В университете оценили ущерб от кражи примерно на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.

Украденным полотном оказалось "Бурное море" Льва Лагорио — русского живописца-аквалериста и первого ученика знаменитого Ивана Айвазовского. Оно досталось университету в подарок от Третьяковской галереи в 1950-х годах и с тех пор висело на кафедре географического факультета.

К слову, расценки на украденное могут удивить — картину XIX века оценили только в 313 рублей (по кадастровой стоимости произведения ещё со времён СССР), а вот на сетевое оборудование пришлись остальные 300 тысяч. Полиция пытается выйти на след вора через записи с камер видеонаблюдения.