Из МГУ похитили картину XIX века первого ученика Айвазовского и семь Wi-Fi роутеров
Mash: Из МГУ украли картину живописца Лагорио и 7 роутеров на 300 тысяч рублей
Из главного здания МГУ на Воробьёвых горах похитили картину XIX века, прихватив заодно семь Wi-Fi роутеров. В университете оценили ущерб от кражи примерно на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.
Украденным полотном оказалось "Бурное море" Льва Лагорио — русского живописца-аквалериста и первого ученика знаменитого Ивана Айвазовского. Оно досталось университету в подарок от Третьяковской галереи в 1950-х годах и с тех пор висело на кафедре географического факультета.
К слову, расценки на украденное могут удивить — картину XIX века оценили только в 313 рублей (по кадастровой стоимости произведения ещё со времён СССР), а вот на сетевое оборудование пришлись остальные 300 тысяч. Полиция пытается выйти на след вора через записи с камер видеонаблюдения.
Ранее Life.ru сообщал о том, как из квартиры физика-ядерщика в Москве выкрали собрание сочинений Александра Пушкина огромной редкости. Всего пропало 25 книг, в том числе роман "Евгений Онегин", который был выпущен ещё при жизни поэта. Ущерб от проделок злоумышленников оценивается приблизительно в 650 тысяч рублей.
ТАСС / Антон Новодережкин