Издано при жизни поэта: Из квартиры физика-ядерщика похитили редчайшее собрание сочинений Пушкина

Из московской квартиры одного из создателей и модернизаторов советского ядерного оружия Всеволода Чубукова украли старейшую коллекцию сочинений Пушкина. Ущерб составил примерно 650 тысяч рублей, сообщает Mash .

По данным телеграм-канала, в общей сложности пропало 25 книг. Самым дорогой экземпляр — роман "Евгений Онегин", который издали ещё при жизни поэта. Цена такого издания начинается от 370 тысяч рублей. Пропажу заметили дочки Чубукова. Они думают, что коллекцию могла украсть сожительница отца, с которой он прожил до смерти. Родственники обратились в полицию, началась проверка.