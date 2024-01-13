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13 января, 19:30

Издано при жизни поэта: Из квартиры физика-ядерщика похитили редчайшее собрание сочинений Пушкина

Mash: Из квартиры физика Чубукова в Москве похитили старейшие издания Пушкина

Из московской квартиры одного из создателей и модернизаторов советского ядерного оружия Всеволода Чубукова украли старейшую коллекцию сочинений Пушкина. Ущерб составил примерно 650 тысяч рублей, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в общей сложности пропало 25 книг. Самым дорогой экземпляр — роман "Евгений Онегин", который издали ещё при жизни поэта. Цена такого издания начинается от 370 тысяч рублей. Пропажу заметили дочки Чубукова. Они думают, что коллекцию могла украсть сожительница отца, с которой он прожил до смерти. Родственники обратились в полицию, началась проверка.

Кража по-питерски: Искусствовед похитила картину известного художника и пыталась продать её за 3 млн
Кража по-питерски: Искусствовед похитила картину известного художника и пыталась продать её за 3 млн

Ранее Лайф писал, что в Пятигорске приставов обвинили в краже картин потомка возлюбленной Пушкина Натальи Гончаровой. Общая их стоимость оценивается в пять миллионов рублей.

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Александра Мышляева
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