Издано при жизни поэта: Из квартиры физика-ядерщика похитили редчайшее собрание сочинений Пушкина
Mash: Из квартиры физика Чубукова в Москве похитили старейшие издания Пушкина
Из московской квартиры одного из создателей и модернизаторов советского ядерного оружия Всеволода Чубукова украли старейшую коллекцию сочинений Пушкина. Ущерб составил примерно 650 тысяч рублей, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, в общей сложности пропало 25 книг. Самым дорогой экземпляр — роман "Евгений Онегин", который издали ещё при жизни поэта. Цена такого издания начинается от 370 тысяч рублей. Пропажу заметили дочки Чубукова. Они думают, что коллекцию могла украсть сожительница отца, с которой он прожил до смерти. Родственники обратились в полицию, началась проверка.
Ранее Лайф писал, что в Пятигорске приставов обвинили в краже картин потомка возлюбленной Пушкина Натальи Гончаровой. Общая их стоимость оценивается в пять миллионов рублей.
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