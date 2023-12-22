Кража по-питерски: Искусствовед похитила картину известного художника и пыталась продать её за 3 млн

В Санкт-Петербурге искусствовед хотела продать картину стоимостью три миллиона рублей, которую обманом забрала у женщины. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", речь идёт о полотне российского художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко (1932–1988) — местная жительница получила его в наследство от мужа.

Похищенная в Петербурге картина Евгения Михнова-Войтенко. Фото © Telegram / Ирина Волк

Увидев в доме женщины полотно, владелица галереи современного искусства "Северная столица" Юлия подсчитала, сколько денег она может получить, продав картину, и решилась на обман. Аферистка заявила, что заберёт картину с собой якобы для показа на выставке.

Петербурженка согласилась, однако затем искусствовед перестала выходить на связь. Когда женщина поняла, что её обокрали, обратилась в полицию. Сотрудники задержали Юлию. Выяснилось, что она закончила факультет журналистики Ленинградского госуниверситета и институт Репина, является автором публикаций об искусстве петербургского символизма и модерна. Раньше женщина преподавала в Петербургском институте культуры, а теперь на неё завели уголовное дело о хищении в особо крупном размере.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в своём телеграм-канале сообщила, что похищенное после проведения следственных действий будет возвращено законной владелице.