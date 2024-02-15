Найдена похищенная из МГУ картина первого ученика Айвазовского

Напомним, 6 февраля стало известно, что из МГУ похитили картину XIX века первого ученика Айвазовского Льва Лагорио и семь Wi-Fi роутеров. Полотно досталось университету в подарок от Третьяковской галереи в 1950-х годах и с тех пор висело на кафедре географического факультета. Лев Феликсович Лагорио (1827–1905) — русский живописец и акварелист, один из наиболее известных маринистов киммерийской школы, первый ученик Ивана Айвазовского, профессор и почётный член Императорской Академии художеств.