Найдена похищенная из МГУ картина первого ученика Айвазовского
Прокуратура: Найдена похищенная из МГУ картина Лагорио "Бурное море"
Обнаружена картина художника Льва Лагорио "Бурное море", похищенная из Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Картина Льва Лагорио "Бурное море", похищенная из МГУ. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
"При координирующей роли Никулинской межрайонной прокуратуры обнаружена похищенная из МГУ им. Ломоносова картина художника Л.Ф. Лагорио "Бурное море", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале надзорного ведомства.
Там добавили, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента.
Напомним, 6 февраля стало известно, что из МГУ похитили картину XIX века первого ученика Айвазовского Льва Лагорио и семь Wi-Fi роутеров. Полотно досталось университету в подарок от Третьяковской галереи в 1950-х годах и с тех пор висело на кафедре географического факультета. Лев Феликсович Лагорио (1827–1905) — русский живописец и акварелист, один из наиболее известных маринистов киммерийской школы, первый ученик Ивана Айвазовского, профессор и почётный член Императорской Академии художеств.
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