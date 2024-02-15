Искусствовед оценила картины из завещанной Путину коллекции

Экспертной комиссии предстоит оценить реальную стоимость картин, которые умершая накануне писатель Нина Молева завещала стране и лично президенту Владимиру Путину. Главный научный сотрудник Пушкинского музея Виктория Маркова, которая вошла в комиссию призналась, что в данной коллекции нет шедевров.

"Я видела публикации и фотографии. Могу сказать, что Нина Молева говорила, что у неё в собрании сплошь первые имена – Леонардо, Тициан, Ван Дейк. Это неправда, это не шедевры" — рассказала эксперт в беседе с сайтом MK.Ru.

Вместе с этим эксперт допустила наличие в коллекции старых картин, однако произведений искусства названных Молевой художников в них точно нет.

"Понимаете, есть много картин, допустим, ХVII века, но они не музейного уровня, а очень средние, таких много на аукционах, но они очень плохо продаются. Подделки – это современные вещи, написанные под кого-то из старых художников. Тут, вероятно, другая ситуация: это старые вещи, но не имеющие музейной ценности", — заключила эксперт.

В комиссию по оценке коллекции войдут разные эксперты, специализирующиеся по разным направлениям. В результате будет создан документ, где будет описана ценность работ.