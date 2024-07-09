Украинским демонстрантам запретили использовать родную речь в Берлине

Берлинская полиция запретила разговаривать на украинском языке гражданам Незалежной, вышедшим с протестами к российскому посольству. Об этом пишет телеграм-канал немецкого издания "Bild на русском".

"Берлинская полиция запретила выступления на украинском языке, разрешив речь только по-немецки и по-английски. В Германии нет такого закона, но с недавних пор стражи порядка могут требовать или нанять переводчика, или говорить на языке, понятном им", — говорится в публикации.

Несмотря на отсутствие в немецкой правовой системе закона, который позволяет запретить определённый язык, если нет переводчика, полиция ФРГ действительно вправе попросить участников демонстрации использовать только английскую или немецкую речь, чтобы не позволить высказываний, разжигающих рознь, в тех случаях, когда правоохранители считают, что существует угроза для общественного порядка. Протесты у российского посольства в Берлине начались вечером 8 июля и были устроены членами украинской организации "Вече", повод для акции — российская ракетная атака по столице Незалежной.