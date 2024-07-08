Стычки с полицией начались в Париже после победы левых на выборах в парламент

На манифестации сторонников левых на площади Республики в Париже начались стычки с полицией. На распространившихся в социальных сетях кадрах видно, что жандармы применили слезоточивый газ против митингующих.

Стычки с полицией, поджоги и драки начались в Париже после победы левых на выборах в Парламент Франции. Видео © X / CLPRESSFR / CLPRESSFR / CLPRESSFR / CLPRESSFR / Yeshua88992

На распространившихся кадрах можно увидеть, что несколько сотен человек собрались на площади в центре Парижа. Территорию окружала полиция, однако спустя некоторое время между ними и участниками акции начались стычки.