Стычки с полицией начались в Париже после победы левых на выборах в парламент
Полицейские применили слезоточивый газ на митинге левых в центре столицы Парижа
На манифестации сторонников левых на площади Республики в Париже начались стычки с полицией. На распространившихся в социальных сетях кадрах видно, что жандармы применили слезоточивый газ против митингующих.
Стычки с полицией, поджоги и драки начались в Париже после победы левых на выборах в Парламент Франции. Видео © X / CLPRESSFR / CLPRESSFR / CLPRESSFR / CLPRESSFR / Yeshua88992
На распространившихся кадрах можно увидеть, что несколько сотен человек собрались на площади в центре Парижа. Территорию окружала полиция, однако спустя некоторое время между ними и участниками акции начались стычки.
Так, сторонники левых начали забрасывать жандармов камнями и бутылками, те в ответ применили газ. Также на кадрах в соцсетях видно, что протестующие устраивают пожары на улицах Парижа и громят магазины.
Напомним, согласно предварительным итогам голосования, левый альянс "Новый народный фронт" получит от 175 до 205 мест в Национальном собрании, коалиция президента страны Эмманюэля Макрона "Возрождение" — от 150 до 175, а "Национальному объединению" достанется от 115 до 150 мандатов. В связи с этим лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что виновным в провале его фракции на внеочередных парламентских выборах стал союз партии власти и левых.
X / Yeshua88992