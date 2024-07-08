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7 июля, 22:37

Стычки с полицией начались в Париже после победы левых на выборах в парламент

Полицейские применили слезоточивый газ на митинге левых в центре столицы Парижа

На манифестации сторонников левых на площади Республики в Париже начались стычки с полицией. На распространившихся в социальных сетях кадрах видно, что жандармы применили слезоточивый газ против митингующих.

Стычки с полицией, поджоги и драки начались в Париже после победы левых на выборах в Парламент Франции. Видео © X / CLPRESSFR / CLPRESSFR / CLPRESSFR / CLPRESSFR / Yeshua88992

На распространившихся кадрах можно увидеть, что несколько сотен человек собрались на площади в центре Парижа. Территорию окружала полиция, однако спустя некоторое время между ними и участниками акции начались стычки.

Так, сторонники левых начали забрасывать жандармов камнями и бутылками, те в ответ применили газ. Также на кадрах в соцсетях видно, что протестующие устраивают пожары на улицах Парижа и громят магазины.

Стала известна реакция Макрона на первые результаты выборов во Франции
Стала известна реакция Макрона на первые результаты выборов во Франции

Напомним, согласно предварительным итогам голосования, левый альянс "Новый народный фронт" получит от 175 до 205 мест в Национальном собрании, коалиция президента страны Эмманюэля Макрона "Возрождение" — от 150 до 175, а "Национальному объединению" достанется от 115 до 150 мандатов. В связи с этим лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что виновным в провале его фракции на внеочередных парламентских выборах стал союз партии власти и левых.

Обложка ©

X / Yeshua88992

Оксана Попова
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