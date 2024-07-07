Стала известна реакция Макрона на первые результаты выборов во Франции
Figaro: Макрон не выступит с обращением к французам после выборов в парламент
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал первые итоги второго тура досрочных парламентских выборов. Ранее стало известно, что его коалиция занимает второе место, уступая альянсу левых.
"Эмманюэль Макрон призывает к "осторожности" при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство, и доволен тем, что центральный блок "жив" после семи лет пребывания у власти", — сообщает AFP со ссылкой на окружение французского лидера.
Тем временем газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец пишет, что Макрон отказался от анонсированного ранее журналистами обращения к нации. По данным журналистов, сейчас политик изучает результаты выборов в законодательные органы по мере их опубликования по округам.
Напомним, во Франции 7 июля состоялся второй тур выборов в Национальное собрание — Нижнюю палату Парламента республики. Они проводятся досрочно после того, как президент Эмманюэль Макрон распустил Нацсобрание по итогам выборов в Европарламент. В первом туре голосования победила правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". За ней шёл левый блок "Новый народный фронт". На третьем месте была коалиция сторонников Макрона. Во втором туре ситуация, предварительно, изменилась. Лидируют левые, на втором месте идут соратники Макрона, а "Нацобъединение" занимает третью строчку. При этом абсолютного большинства не получит никто.
Shuttestock / FOTODOM / Alexandros Michailidis