Стала известна реакция Макрона на первые результаты выборов во Франции

"Эмманюэль Макрон призывает к "осторожности" при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство, и доволен тем, что центральный блок "жив" после семи лет пребывания у власти", — сообщает AFP со ссылкой на окружение французского лидера.