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1 июля, 06:04

"Национальное объединение" победило в первом туре выборов во Франции

Предвыборный плакат "Национального объединения" во Франции. Обложка © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Предвыборный плакат "Национального объединения" во Франции. Обложка © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Правая партия "Национальное объединение" и союзные силы одержали победу в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции, сообщило МВД республики. Они заняли первое место, набрав 33,15% голосов.

На втором месте оказался левый альянс "Новый народный фронт", набравший 27,99%. За коалицию президента Эмманюэля Макрона "Вместе за республику" проголосовали 20,04% избирателей. Второй тур состоится 7 июля.

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Напомним, 30 июня во Франции прошёл первый тур парламентских выборов. Предварительные итоги, совпавшие с данными опросов, вызвали гнев противников "Национального объединения". Тысячи человек вышли на улицы крупных городов и начали жечь покрышки и автомобили. Между тем лидер оппозиционной партии Жордан Барделла заявил о желании стать премьер-министром. Он пообещал работать для всех французов.

Матвей Константинов
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