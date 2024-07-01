"Национальное объединение" победило в первом туре выборов во Франции
Предвыборный плакат "Национального объединения" во Франции. Обложка © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON
Правая партия "Национальное объединение" и союзные силы одержали победу в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции, сообщило МВД республики. Они заняли первое место, набрав 33,15% голосов.
На втором месте оказался левый альянс "Новый народный фронт", набравший 27,99%. За коалицию президента Эмманюэля Макрона "Вместе за республику" проголосовали 20,04% избирателей. Второй тур состоится 7 июля.
Напомним, 30 июня во Франции прошёл первый тур парламентских выборов. Предварительные итоги, совпавшие с данными опросов, вызвали гнев противников "Национального объединения". Тысячи человек вышли на улицы крупных городов и начали жечь покрышки и автомобили. Между тем лидер оппозиционной партии Жордан Барделла заявил о желании стать премьер-министром. Он пообещал работать для всех французов.