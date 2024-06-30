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Регион
30 июня, 19:42

Лидер "Национального объединения" раскрыл планы стать "премьер-министром всех французов"

Политик Жордан Барделла заявил, что намерен стать премьером Франции

Председатель партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Обложка © ТАСС / АР / Aurelien Morissard

Председатель партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Обложка © ТАСС / АР / Aurelien Morissard

Председатель правой французской партии "Национальное объединение" 28-летний Жордан Барделла заявил о своём намерении стать премьер-министром Пятой республики, а также призвал поддержать его фракцию во втором туре парламентских выборов во Франции 7 июля. Соответствующее заявление политический деятель сделал на фоне того, как его партия лидирует в первом туре всенародного голосования.

"Если в следующее воскресенье избиратели обеспечат нам абсолютное большинство для восстановления страны, я хочу стать премьер-министром всех французов, слушать каждого, относясь уважительно к оппозиции, будучи открытым к диалогу и заботящимся о единстве нации", — заявил Барделла в рамках пресс-конференции.

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Ранее Life.ru писал, что недавно Барделла выступил за поставки боеприпасов Украине, но против отправки войск республики в зону конфликта. По его словам, в данном вопросе действующий президент Франции Эмманюэль Макрон пересёк красные линии.

Алексей Соловьёв
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