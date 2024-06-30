Лидер "Национального объединения" раскрыл планы стать "премьер-министром всех французов"

Председатель правой французской партии "Национальное объединение" 28-летний Жордан Барделла заявил о своём намерении стать премьер-министром Пятой республики, а также призвал поддержать его фракцию во втором туре парламентских выборов во Франции 7 июля. Соответствующее заявление политический деятель сделал на фоне того, как его партия лидирует в первом туре всенародного голосования.

"Если в следующее воскресенье избиратели обеспечат нам абсолютное большинство для восстановления страны, я хочу стать премьер-министром всех французов, слушать каждого, относясь уважительно к оппозиции, будучи открытым к диалогу и заботящимся о единстве нации", — заявил Барделла в рамках пресс-конференции.