Макрон терпит крах, Ле Пен побеждает: Во Франции объявили предварительные итоги первого тура парламентских выборов

Оппозиционная партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", предварительно, выигрывает первый тур парламентских выборов во Франции, партия президента страны Эмманюэля Макрона идёт на третьем месте. Об этом сообщает МВД республики.

Так, по данным ведомства, на этот час "Национальное объединение" набирает 32,2% голосов по стране, коалиция левых "Новый народный фронт" расположилась на втором месте с 29,1%. Партия Макрона "Возрождение" получила 21,5% голосов избирателей. Исходя из предварительных результатов, партия Ле Пен получит от 240 до 270 мест в парламенте, то есть относительное большинство, сообщают французские СМИ. Коалиция Макрона же теряет свыше 160 мест в Нацсобрании и может получить от 60 до 90 мест.