Макрон терпит крах, Ле Пен побеждает: Во Франции объявили предварительные итоги первого тура парламентских выборов
МВД Франции: "Национальное объединение" Ле Пен лидирует в первом туре выборов
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ, Сергей Гунеев / POOL
Оппозиционная партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", предварительно, выигрывает первый тур парламентских выборов во Франции, партия президента страны Эмманюэля Макрона идёт на третьем месте. Об этом сообщает МВД республики.
Так, по данным ведомства, на этот час "Национальное объединение" набирает 32,2% голосов по стране, коалиция левых "Новый народный фронт" расположилась на втором месте с 29,1%. Партия Макрона "Возрождение" получила 21,5% голосов избирателей. Исходя из предварительных результатов, партия Ле Пен получит от 240 до 270 мест в парламенте, то есть относительное большинство, сообщают французские СМИ. Коалиция Макрона же теряет свыше 160 мест в Нацсобрании и может получить от 60 до 90 мест.
Напомним, сегодня во Франции стартовал первый тур внеочередных выборов в парламент. Их назначили после того, как французский президент объявил о роспуске предыдущего состава Национального собрания в связи с разгромным поражением альянса Макрона на выборах в Европарламент, где его опередила партия Ле Пен.