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30 июня, 12:46

Макрон и Ле Пен проголосовали на досрочных выборах в парламент Франции

Эмманюэль Макрон, Брижит Макрон и Марин Ле Пен. Обложка © ТАСС / ЕРА / Yoan Valat, Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – CO

Эмманюэль Макрон, Брижит Макрон и Марин Ле Пен. Обложка © ТАСС / ЕРА / Yoan Valat, Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – CO

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит приняли участие в голосовании на выборах в нижнюю палату Парламента Франции в прибрежном городе Ле-Туке. Об этом сообщил BFMTV. По информации республиканского МВД, к полудню явка составила 25,9%.

Город Ле-Тук, где проголосовали Макрон и его жена, расположен на севере государства. Там стоит семейное имение нынешнего главы Франции.

В материале телеканала также говорится, что бывший кандидат на пост президента страны Марин Ле Пен, глава парламентской партии "Национальное объединение", тоже проголосовала на выборах в Нацсобрание сегодня около полудня по местному времени в городе Энен-Бомон. BFMTV добавил, что крупная группа представителей прессы — как французской, так и иностранной — ожидала политика у входа в избирательный участок с самого утра.

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Напомним, сегодня во Франции начался первый тур внеочередных выборов в парламент. Их назначили после того, как французский президент объявил о роспуске предыдущего состава Национального собрания в связи с разгромным поражением альянса Макрона на выборах в Европарламент, где его опередила партия Ле Пен.

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Юрий Лысенко
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