Макрон и Ле Пен проголосовали на досрочных выборах в парламент Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит приняли участие в голосовании на выборах в нижнюю палату Парламента Франции в прибрежном городе Ле-Туке. Об этом сообщил BFMTV. По информации республиканского МВД, к полудню явка составила 25,9%.

Город Ле-Тук, где проголосовали Макрон и его жена, расположен на севере государства. Там стоит семейное имение нынешнего главы Франции.

В материале телеканала также говорится, что бывший кандидат на пост президента страны Марин Ле Пен, глава парламентской партии "Национальное объединение", тоже проголосовала на выборах в Нацсобрание сегодня около полудня по местному времени в городе Энен-Бомон. BFMTV добавил, что крупная группа представителей прессы — как французской, так и иностранной — ожидала политика у входа в избирательный участок с самого утра.