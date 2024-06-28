Песков отметил интерес России к парламентским выборам во Франции: "Мы наблюдаем" 28 июня, 10:02 Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Москва внимательно следит за избирательной кампанией в парламент Франции, так как результаты могут повлиять на расстановку сил в ЕС, однако в любом случае выборы являются внутренним делом Парижа. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, Франция — это одна из крупнейших стран Европы, и, конечно, исход избирательной кампании представляет для нас интерес, поэтому мы наблюдаем за тем, что происходит", — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что сейчас во Франции меняется расстановка сил: одни политики теряют популярность среди населения, другие, напротив, укрепляют свои позиции.

Напомним, партия "Национальное объединение" победила во Франции на недавних выборах в Европарламент, почти в два раза опередив "Ренессанс" ("Возрождение") президента страны Эмманюэля Макрона. В связи с этим французский лидер распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы, которые пройдут 30 июня.

Авторы Татьяна Миссуми