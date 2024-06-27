Во Франции хотят помешать Украине вступить в ЕС

Франция не может допустить, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС, поскольку это представляет угрозу для французского сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщил депутат Национального собрания от партии "Национальное объединение" Себастьян Шеню в интервью каналу LCI.

По его словам, вступление Украины в ЕС станет весьма болезненным ударом по французскому сельскому хозяйству. Украинские аграрии получат преимущество за счёт крайне низких зарплат и цен на соответствующую продукцию, что полностью уничтожит конкуренцию на европейском рынке.

"Украина во многом живёт за счёт своего сельского хозяйства, а значит, если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему (французскому. — Прим. Life.ru) фермерству. То же самое касается и других стран", — считает Шеню.

Политик подчеркнул, что партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен займёт принципиальную позицию и выступит решительно против принятия Киева в союз.