Во Франции хотят помешать Украине вступить в ЕС
Депутат Шеню: Вступление Украины в Евросоюз угрожает экономике Франции
Франция не может допустить, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС, поскольку это представляет угрозу для французского сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщил депутат Национального собрания от партии "Национальное объединение" Себастьян Шеню в интервью каналу LCI.
По его словам, вступление Украины в ЕС станет весьма болезненным ударом по французскому сельскому хозяйству. Украинские аграрии получат преимущество за счёт крайне низких зарплат и цен на соответствующую продукцию, что полностью уничтожит конкуренцию на европейском рынке.
"Украина во многом живёт за счёт своего сельского хозяйства, а значит, если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему (французскому. — Прим. Life.ru) фермерству. То же самое касается и других стран", — считает Шеню.
Политик подчеркнул, что партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен займёт принципиальную позицию и выступит решительно против принятия Киева в союз.
"Мы враждебно настроены по отношению к вступлению Украины в Европейский союз. Мы прекрасно понимаем, к каким последствиям это приведёт", — обозначил депутат.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 25 июня. Сама гипотетическая возможность принятия Киева ранее провоцировала многочисленные протесты польских фермеров, которые первыми пострадают от этого. В Польше считают, что появление Незалежной в союзе не оставит шансов на выживание европейскому сельскому хозяйству, уничтожив всю конкуренцию в этом секторе.
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