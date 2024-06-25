"Длинная дорога": Молдавия вслед за Украиной начала переговоры о присоединении к ЕС

Кишинёв вслед за Киевом во вторник, 25 июня, официально начал обсуждение приёма в ЕС. В Люксембурге стартовала межправительственная конференция, в рамках которой будут идти переговоры. В мероприятии участвовали министр иностранных дел председательствующей в Совете Евросоюза Бельгии Хаджа Лабиб, еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархели, а также молдавский премьер Дорин Речан.

"Мы начали длинную дорогу. Особое внимание будет уделено судебной реформе, борьбе с коррупцией, а также соблюдению прав меньшинств", — отметила Лабиб.