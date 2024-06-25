"Длинная дорога": Молдавия вслед за Украиной начала переговоры о присоединении к ЕС
Молдавия вслед за Украиной формально начала переговоры о приёме в Евросоюз
Кишинёв вслед за Киевом во вторник, 25 июня, официально начал обсуждение приёма в ЕС. В Люксембурге стартовала межправительственная конференция, в рамках которой будут идти переговоры. В мероприятии участвовали министр иностранных дел председательствующей в Совете Евросоюза Бельгии Хаджа Лабиб, еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархели, а также молдавский премьер Дорин Речан.
"Мы начали длинную дорогу. Особое внимание будет уделено судебной реформе, борьбе с коррупцией, а также соблюдению прав меньшинств", — отметила Лабиб.
Переговоры о вступлении в Евросоюз подразумевают 35 разделов, связанных со всеми областями жизни. Претендующее на приём в объединение государство обязано выполнить все требования ЕС по приведению собственного законодательства в соответствие с европейским.
Как сообщал Life.ru, в декабре 2023 года страны Евросоюза решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в объединение. В Кремле указали, что оба государства не соответствуют критериям вступления в ЕС. По мнению экспертов, процесс присоединения стран закончится ничем. К слову, переговоры о приёме в ЕС не ограничены по времени. Так, Турция ведёт их уже почти 20 лет — и конца не видно.
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