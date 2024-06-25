Украина начала длительный процесс переговоров о присоединении к Евросоюзу
В Люксембурге стартовало первое заседание Межправительственной конференции ЕС – Украина, церемонию транслировала пресс-служба Евросоюза. Таким образом, Украина начала длительный процесс присоединения к Европейскому сообществу.
Позже сегодня состоится аналогичное заседание по Молдавии. Стоит отметить, что переговоры о приёме в ЕС не ограничены по времени. Например, Турция ведёт их уже почти 20 лет — и конца не видно.
"Это начало долгого процесса. Хотя сегодня мы празднуем значительный шаг вперёд, мы также должны признать, что предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ", — сказал глава Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, Киеву и Кишинёву "придётся продолжить работу по укреплению институтов, борьбе с коррупцией и повышению экономической стабильности, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС". Со стороны Украины в заседании участвует вице-премьер Ольга Стефанишина. Киев надеется стать членом объединения к 2030 году.
Напомним, в декабре 2023 года страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в объединение. В Кремле напомнили, что оба государства не соответствуют критериям вступления в ЕС. По мнению экспертов, процесс присоединения стран закончится ничем.
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