Украина начала длительный процесс переговоров о присоединении к Евросоюзу

В Люксембурге стартовало первое заседание Межправительственной конференции ЕС – Украина, церемонию транслировала пресс-служба Евросоюза. Таким образом, Украина начала длительный процесс присоединения к Европейскому сообществу.

Позже сегодня состоится аналогичное заседание по Молдавии. Стоит отметить, что переговоры о приёме в ЕС не ограничены по времени. Например, Турция ведёт их уже почти 20 лет — и конца не видно.

"Это начало долгого процесса. Хотя сегодня мы празднуем значительный шаг вперёд, мы также должны признать, что предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ", — сказал глава Евросовета Шарль Мишель.