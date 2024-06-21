"Закончится ничем": Политолог дал неутешительный прогноз по вопросу принятия Украины и Молдавии в ЕС
Эксперт Безпалько: Процесс принятия Украины в ЕС является европейской экспансией
Потенциальное членство Украины в ЕС представляет собой сложный многоступенчатый процесс, который может закончиться ничем, как это показывает пример Турции. Поэтому всё это действо вполне может оказаться лишь одним из элементов европейской политики экспансии. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.
Эксперт считает, говорить о членстве Украины в ЕС всё-таки рано, да и Молдавии, наверное, тоже. Скорее всего, речь идёт о каких-либо процедурах вступления, о некоторого рода планах многоступенчатых, предусматривающих определённые сроки исполнения, которые могут закончиться в результате ничем, как это было с Турцией. Это, по его мнению, тем более ожидаемо, что и Украина, и Молдавия — это государства разделённые, причём первое к тому же находится в состоянии военного конфликта.
Я не представляю, как можно государство, которое находится в таких ситуациях, в таком положении, включать в состав Европейского союза. Помимо того что они не отвечают критериям, необходимым для вступления в ЕС, это ещё и означает отсутствие полного контроля над территорией этих государств. Как ЕС, как европейская бюрократия будут пытаться осуществлять контроль над Донбассом, например, или над Приднестровьем?
Он уверен, что это продолжение европейской политики экспансии и, условно говоря, развешивания морковок перед носом осла, но в данном случае перед двумя ослами, с тем чтобы те двигались дальше.
Ранее Урсула фон дер Ляйен обмолвилась, что процесс вступления Киева в ЕС может начаться уже к концу июня. Глава Еврокомиссии не лукавила, поскольку позднее страны Евросоюза утвердили 25 июня датой начала переговорного процесса по вступлению в объединение Украины, к которой за компанию присоединяется ещё и Молдавия. В Кремле, кстати, уже давно говорили о том, что Европейский союз поступает опрометчиво, закрыв глаза на собственные критерии вступления.
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