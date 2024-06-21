"Закончится ничем": Политолог дал неутешительный прогноз по вопросу принятия Украины и Молдавии в ЕС

Потенциальное членство Украины в ЕС представляет собой сложный многоступенчатый процесс, который может закончиться ничем, как это показывает пример Турции. Поэтому всё это действо вполне может оказаться лишь одним из элементов европейской политики экспансии. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Эксперт считает, говорить о членстве Украины в ЕС всё-таки рано, да и Молдавии, наверное, тоже. Скорее всего, речь идёт о каких-либо процедурах вступления, о некоторого рода планах многоступенчатых, предусматривающих определённые сроки исполнения, которые могут закончиться в результате ничем, как это было с Турцией. Это, по его мнению, тем более ожидаемо, что и Украина, и Молдавия — это государства разделённые, причём первое к тому же находится в состоянии военного конфликта.

Я не представляю, как можно государство, которое находится в таких ситуациях, в таком положении, включать в состав Европейского союза. Помимо того что они не отвечают критериям, необходимым для вступления в ЕС, это ещё и означает отсутствие полного контроля над территорией этих государств. Как ЕС, как европейская бюрократия будут пытаться осуществлять контроль над Донбассом, например, или над Приднестровьем? Богдан Безпалько Политолог