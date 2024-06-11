Фон дер Ляйен: ЕС начнёт переговоры о вступлении Украины до конца июня
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / АР
Евросоюз собирается до конца июня начать переговорный процесс о приёме Киева. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине.
"ЕС должен начать переговоры о приёме Украины уже к концу этого месяца", — считает она.
Ранее в СМИ появилась информация, что ЕС собирается начать переговоры о вступлении Украины до того, как Венгрия станет председательствовать в Евросовете, поскольку венгерское правительство не принимает участия во всеобщем обожании Киева. Принятие будет означать, что Украина вдруг полностью исцелилась, а в стране больше нет ни коррупции, ни запрета на оппозиционную деятельность, ни нацизма. Поскольку новое большинство в Европарламенте будет проукраинским, странам-участницам придётся в очередной раз затянуть пояса, чтобы потянуть вторую самую бедную страну европейского региона.