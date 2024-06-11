Бойкот подождёт: Европа хочет продлить транзит российского газа через Украину

Европейские лидеры и представители энергокомпаний активно обсуждают варианты продолжения газового сотрудничества с Россией при посредничестве Украины после истечения срока действующего соглашения о транзите в конце 2024 года. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники написали в Bloomberg.