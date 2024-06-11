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10 июня, 21:36

Бойкот подождёт: Европа хочет продлить транзит российского газа через Украину

Bloomberg: ЕС ищет способ продлить транзит газа из РФ через Украину в 2025 году

Европейские лидеры и представители энергокомпаний активно обсуждают варианты продолжения газового сотрудничества с Россией при посредничестве Украины после истечения срока действующего соглашения о транзите в конце 2024 года. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники написали в Bloomberg.

Напомним, что глава Минэнерго Украины Герман Галущенко ранее заявлял о решении Киева не продлевать с Москвой контракт на поставки голубого топлива в Европу после 31 декабря. Уверенность в планах Незалежной выражал и Госдепартамент США.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами на Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году", — пишет агентство.

Европа стала главным покупателем российского газа на фоне показушного бойкота
Европа стала главным покупателем российского газа на фоне показушного бойкота

По словам президента РФ Владимира Путина, Россия продолжает исправно снабжать Европу газом, зарабатывая на этом триллионы рублей. В поставках голубого топлива в роли транзитёра участвует и Украина, которая не брезгует брать оплату за свои услуги.

Обложка ©

Unsplash / Martin Adams

Илья Пушкарев
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