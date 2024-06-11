Бойкот подождёт: Европа хочет продлить транзит российского газа через Украину
Bloomberg: ЕС ищет способ продлить транзит газа из РФ через Украину в 2025 году
Европейские лидеры и представители энергокомпаний активно обсуждают варианты продолжения газового сотрудничества с Россией при посредничестве Украины после истечения срока действующего соглашения о транзите в конце 2024 года. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники написали в Bloomberg.
Напомним, что глава Минэнерго Украины Герман Галущенко ранее заявлял о решении Киева не продлевать с Москвой контракт на поставки голубого топлива в Европу после 31 декабря. Уверенность в планах Незалежной выражал и Госдепартамент США.
"По словам людей, знакомых с этим вопросом, представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами на Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году", — пишет агентство.
По словам президента РФ Владимира Путина, Россия продолжает исправно снабжать Европу газом, зарабатывая на этом триллионы рублей. В поставках голубого топлива в роли транзитёра участвует и Украина, которая не брезгует брать оплату за свои услуги.
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