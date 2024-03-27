В США считают, что контракт на транзит газа РФ через Украину не будет продлён
Власти США исходят из того, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины не будет продлён. Об этом сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт, говоря о роли Турции в энергоснабжении Европы.
"Это будет особенно важно в контексте того, что, по нашим ожиданиям, станет концом транзита [российского газа] через Украину в конце нынешнего года, когда истечёт контракт на транзит", — сказал дипломат.
Напомним, как заявлял глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, Киев не намерен продлевать контракт на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года. По словам министра, проведённый стресс-тест показал, что газотранспортная система и хранилища могут функционировать без транзита голубого топлива.
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