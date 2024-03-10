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10 марта, 15:07

Украина задумала экспортировать в Европу водород по газопроводам

Глава Минэнерго Украины Галущенко: Газопроводы нужны для экспорта водорода в ЕС

Киев хочет использовать газопроводы для экспорта водорода в Евросоюз. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Европейская водородная стратегия предусматривает импорт свыше 10 миллионов тонн в год к 2030 году. Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн. Главный вопрос: как газопроводы могут быть использованы для экспорта водорода", — отметил он в беседе с Kurier.

По словам Галущенко, для производства водорода подойдут районы, которые стали непригодными для сельского хозяйства из-за боевых действий.

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Ранее Life.ru писал, что ЕС откажется от транзита голубого топлива из РФ через Украину с 2025 года. Евросоюз изучает возможность использования газовых хранилищ на Украине для собственных запасов. При этом Киев готов продлить договор о транзите газа из России, истекающий в конце года, если от стран Европы поступит соответствующий запрос.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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