Украина задумала экспортировать в Европу водород по газопроводам

Киев хочет использовать газопроводы для экспорта водорода в Евросоюз. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Европейская водородная стратегия предусматривает импорт свыше 10 миллионов тонн в год к 2030 году. Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн. Главный вопрос: как газопроводы могут быть использованы для экспорта водорода", — отметил он в беседе с Kurier.

По словам Галущенко, для производства водорода подойдут районы, которые стали непригодными для сельского хозяйства из-за боевых действий.