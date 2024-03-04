Киев заявил о готовности продлить транзит газа из РФ после 2024 года, но при одном условии
Шмыгаль заявил, что Украина готова продолжить транзит газа из РФ после 2024 года
Власти Украины готовы продолжать транзит газа из России и после 2024 года, если на это будет запрос стран Европы. При этом Киев не собирается вести переговоры об этом с Москвой. Об этом сообщил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.
"Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнёров выступит транзитёром уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС", — сказал Шмыгаль на пресс-конференции.
При этом ранее правительство Украины заявляло, что не готово продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу через свою территорию. Напомним, что договор заканчивается в конце 2024 года. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что сейчас Москва не обсуждает с Киевом или Европой продление контракта. В Венгрии уже заявили о ненужности транзита газа через Украину, поскольку есть газопровод "Турецкий поток".