В Венгрии заявили о ненужности транзита газа через Украину
Сийярто: Венгрии не нужен транзит газа через Украину, ведь есть "Турецкий поток"
Для безопасности поставок энергоресурсов Будапешту не требуется транзит газа через Украину, ведь сейчас есть "Турецкий поток". Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье в субботу, 2 марта.
"Сейчас наши поставки энергии в безопасности, учитывая, что "Турецкий поток" способен снабжать нас газом. Поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости", отметив, что Венгрия открыта для обсуждения расширения каналов поставок газа.
"Турецкий поток" — газопровод из Краснодарского края по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. Его протяжённость — примерно 1100 километров, из которых 910 — подводная часть. Отметим, что на данный момент российский газ направляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Незалежной и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".
В конце января Правительство Украины опровергло готовность продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу через свою территорию, хотя договор заканчивается в конце 2024 года. Вице-премьер РФ Александр Новак также подтвердил, что сейчас Москва не ведёт переговоров на этот счёт.
Дмитрий Феоктистов / ТАСС