В Венгрии заявили о ненужности транзита газа через Украину

Для безопасности поставок энергоресурсов Будапешту не требуется транзит газа через Украину, ведь сейчас есть "Турецкий поток". Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье в субботу, 2 марта.

"Сейчас наши поставки энергии в безопасности, учитывая, что "Турецкий поток" способен снабжать нас газом. Поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости", отметив, что Венгрия открыта для обсуждения расширения каналов поставок газа.