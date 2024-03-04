В ЕС объявили об отказе от транзита российского газа через Украину с 2025 года
Еврокомиссар Симсон: ЕС с 2025 года откажется от транзита газа РФ через Украину
Евросоюз откажется от транзита газа из России через Украину с 2025 года. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
По её словам, ЕС изучает возможность использования газовых хранилищ на Украине для своих запасов. Также еврокомиссар отметила, что Брюссель не поддерживает запрет на закупки российского сжиженного природного газа (СПГ).
Напомним, ранее сегодня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов продлить договор о транзите газа из России, истекающий в конце года, если от стран Европы поступит соответствующий запрос. При этом ранее Правительство Украины заявляло, что не готово продлевать контракт. А в Венгрии на днях отметили, что транзит голубого топлива через территорию Незалежной не нужен, ведь есть "Турецкий поток".