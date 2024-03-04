В ЕС объявили об отказе от транзита российского газа через Украину с 2025 года

Евросоюз откажется от транзита газа из России через Украину с 2025 года. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

По её словам, ЕС изучает возможность использования газовых хранилищ на Украине для своих запасов. Также еврокомиссар отметила, что Брюссель не поддерживает запрет на закупки российского сжиженного природного газа (СПГ).