Украина готова продолжать транзит российского газа в Европу, как и получать за это деньги от РФ, отметил политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя в беседе с Life.ru сегодняшнее заявление премьера Незалежной Дениса Шмыгаля. Тот ранее сообщил, что Украина готова продлить транзит газа, если от Европы поступит соответствующий запрос.

Мартынов подчеркнул, что транзит не прерывался, РФ продолжает платить за него, а европейские потребители — потреблять "агрессивный некошерный российский газ".