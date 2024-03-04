Политолог вспомнил одесское выражение, оценивая готовность Киева продлить транзит газа
Политолог Мартынов: Киев готов продлить транзит и получать за это деньги от РФ
Украина готова продолжать транзит российского газа в Европу, как и получать за это деньги от РФ, отметил политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя в беседе с Life.ru сегодняшнее заявление премьера Незалежной Дениса Шмыгаля. Тот ранее сообщил, что Украина готова продлить транзит газа, если от Европы поступит соответствующий запрос.
Мартынов подчеркнул, что транзит не прерывался, РФ продолжает платить за него, а европейские потребители — потреблять "агрессивный некошерный российский газ".
"Как говорят в Одессе, хуцпа давно стала нормой жизни и modus operandi (образ действия. — Прим. Life.ru) этих прекрасных украинских людей. Есть одно старое народное выражение: ссы в глаза — божья роса. Они готовы и к транзиту и деньги готовы получать за транзит, российские, между прочим, деньги. "Это другое", как говорится", — сказал политолог.
Напомним, ранее Правительство Украины заявляло, что не готово продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу через свою территорию. Договор заканчивается в конце 2024 года. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что сейчас Москва не обсуждает с Киевом или Европой продление контракта. В Венгрии же заявили о ненужности транзита газа через Украину, поскольку есть "Турецкий поток".
ИТАР-ТАСС / Виталий Грабар