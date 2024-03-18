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18 марта, 02:46

Украина не планирует транзит российского газа в 2025 году

Минэнерго Украины: Контракта с "Газпромом" на транзит газа после 2024 года не будет

Киев не намерен продлевать контракт на транзит газа с российским "Газпромом" после 31 декабря текущего года. Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения", — сказал министр, чьё заявление опубликовано на сайте кабмина Украины.

По словам Галущенко, в 2023 году был проведён стресс-тест, показавший, что газотранспортная система и хранилища могут функционировать без транзита газа. Кроме того, глава экономического ведомства сообщил, что страна пытается нарастить собственную газодобычу.

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Ранее об отказе от транзита российского газа через Украину с 2025 года заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. По её словам, ЕС изучает возможность использования газовых хранилищ на Украине для своих запасов.

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Shutterstock / Ksenia Lada

Лариса Сафронова
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