Европа стала главным покупателем российского газа на фоне показушного бойкота

В апреле Россия отправила европейским странам 46% всего своего экспортного сжиженного природного газа (СПГ). РФ с такими показателями занимает вторую строчку по объёму поставок в Европу, невзирая на бесконечные заявления её лидеров о планах запретить импорт российского топлива. Данные приводит компания Kpler, занимающаяся анализом сырьевого рынка.

Европейские страны получили 46% от общего объёма поставок, несмотря на утверждения о бойкоте. Странам Азии Россия отправила треть СПГ (34%), а остальные 20%, по данным аналитиков, числятся "отправленными в неизвестном направлении".

При этом апрельские показатели поставок на 1,5% ниже, чем в предыдущем месяце. Так, они сравнялись с данными за апрель 2023 года. За период с января по апрель 2024 года экспорт российского газа вырос на 3,1% в годовом выражении, его объём составляет 11,53 млн т.

Представители Kpler добавили, что основной объём СПГ из России идёт через газопровод "Ямал — Европа", через который осуществляется 95% поставок. Экспорт в страны Азии обеспечивает "Сахалин-2", на него приходится 93% поставок. Европейские порты в количественном соотношении приняли у себя 1,31 млн т, азиатские — 0,96 млн т, а в неизвестном направлении отправили 0,57 млн т.