Сжиженный нефтяный газ, пропан и бутан ещё полгода запрещено вывозить из Казахстана

Руководство Казахстана приняло решение продлить ещё на полгода меры, запрещающие вывозить с территории страны сжиженный нефтяной газ. Об этом сказано в приказе Министерства энергетики.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", — сказано в документе, вступающем в силу 14 мая.

Исключение составит вывоз товаров, для производства которых использовалось сырьё из Казахстана, добытое на Карачаганакском месторождении, а также для транзитных перевозок, осуществляющихся вне территории страны.

В ноябре прошлого года власти Казахстана запретили вывозить сжиженный нефтяной газ с территории страны для предотвращения перетока топлива в соседние страны с возникновением дефицита на внутреннем рынке.