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4 мая, 06:05

Сжиженный нефтяный газ, пропан и бутан ещё полгода запрещено вывозить из Казахстана

Минэнерго Казахстана на полгода продлило запрет вывоза сжиженного нефтяного газа

Руководство Казахстана приняло решение продлить ещё на полгода меры, запрещающие вывозить с территории страны сжиженный нефтяной газ. Об этом сказано в приказе Министерства энергетики.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", — сказано в документе, вступающем в силу 14 мая.

Исключение составит вывоз товаров, для производства которых использовалось сырьё из Казахстана, добытое на Карачаганакском месторождении, а также для транзитных перевозок, осуществляющихся вне территории страны.

В ноябре прошлого года власти Казахстана запретили вывозить сжиженный нефтяной газ с территории страны для предотвращения перетока топлива в соседние страны с возникновением дефицита на внутреннем рынке.

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К слову, в феврале Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также были увеличены нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Эти решения призваны поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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