Сжиженный нефтяный газ, пропан и бутан ещё полгода запрещено вывозить из Казахстана
Минэнерго Казахстана на полгода продлило запрет вывоза сжиженного нефтяного газа
Руководство Казахстана приняло решение продлить ещё на полгода меры, запрещающие вывозить с территории страны сжиженный нефтяной газ. Об этом сказано в приказе Министерства энергетики.
"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", — сказано в документе, вступающем в силу 14 мая.
Исключение составит вывоз товаров, для производства которых использовалось сырьё из Казахстана, добытое на Карачаганакском месторождении, а также для транзитных перевозок, осуществляющихся вне территории страны.
В ноябре прошлого года власти Казахстана запретили вывозить сжиженный нефтяной газ с территории страны для предотвращения перетока топлива в соседние страны с возникновением дефицита на внутреннем рынке.
К слову, в феврале Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также были увеличены нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Эти решения призваны поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.
Shutterstock / FOTODOM