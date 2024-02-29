Правительство РФ вводит запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа

Правительство России с 1 марта вводит временный запрет на экспорт бензина, а также увеличивает нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Эти решения призваны поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

"Ограничения на экспорт бензина вводятся на полгода – с 1 марта по 31 августа. Запрет не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами – членами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи", — сообщает пресс-служба кабмина.