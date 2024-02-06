ФАС: Объём неудовлетворённого спроса на бензин на бирже снижается

На биржевых торгах снизился объём неудовлетворённого спроса на бензин. Об этом следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"По итогам проведения совета секции "Нефтепродукты" на площадке АО "СПбМТСБ" ФАС России сообщает, что объём неудовлетворённого спроса в настоящее время на бензин снижается", — говорится в заявлении службы.

Согласно данным ФАС, на 31 января 2024 года объём неудовлетворённого спроса на бензин марки Аи-92 составлял 17,585 тысячи тонн, а на 6 февраля — 10,447 тысячи (снижение на 40,59%). Одновременно с этим объём неудовлетворённого спроса на бензин Аи-95 на 31 января составил 23,91 тысячи тонн, а на 6 февраля — 4,748 тысячи (-80,14%).