Стало известно, сколько Россия заработала на продаже газа за рубли
РИА "Новости": Россия заработала ₽2,3 триллиона на продаже газа за рубли
С момента вступления в силу указа президента России Владимира Путина о продаже природного газа недружественным странам за рубли государство получило от них как минимум 2,3 триллиона рублей. Данные Евростата и платформы ООН Comtrade проанализировало РИА "Новости".
Первое место по объёмам закупок трубопроводного газа среди этих стран занимает Венгрия (769 млрд руб.). Далее идут Италия (655 млрд), Греция (328 млрд) и Словакия (310 млрд). Правда, некоторые крупные импортёры, в частности Германия и Австрия, статистику по торговле газом не раскрывают.
Напомним, 23 марта 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести расчёты за газ для недружественных стран в рубли. При этом он пояснил, что меняется лишь валюта, цены и объёмы в ранее заключённых контрактах останутся прежними.
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