"Газпром" начал соединение газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин – Хабаровск – Владивосток

"Газпром" начал соединять газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин – Хабаровск – Владивосток, сообщили в пресс-службе компании. Работы ведутся в рамках проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения".

"В настоящее время "Газпром" реализует первоочередной этап проекта <...> Для этого в 2024 году начато строительство участка Белогорск – Хабаровск "Восточной системы газоснабжения", — говорится в сообщении.

Участок протянется на более чем 800 километров. Также ведутся проектно-изыскательские работы по другим участкам, добавили в "Газпроме". Данный проект предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на востоке России и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в западной части страны. Его реализация обеспечит дополнительную надёжность и гибкость поставок голубого топлива потребителям, откроет новые возможности для развития газификации регионов Сибири и Дальнего Востока.