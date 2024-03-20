Минэнерго: Потенциал догазификации жилья в СНТ — порядка 1,5 млн домов

Потенциал догазификации жилья в садовых товариществах, по оценке Минэнерго, составляет порядка полутора миллионов домов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, открывая 32-е заседание профильного федерального штаба.

По его словам, на середину марта россияне подали более 1,6 миллиона заявок на догазификацию, заключено 1,19 миллиона договоров, а подключено к газу свыше 534 тысяч домовладений.

"При этом техническая возможность подключения к газу есть почти у 1,2 миллиона домов, а до конца года должна появиться у полутора миллионов домовладений", — указал Новак.

Вице-премьер поручил структурам "Газпрома" активнее работать с заявками граждан на догазификацию. Между тем Минэнерго совместно с ФАС предлагают бесплатное подведение сетей газоснабжения как до границ земельных участков общего пользования садовых товариществ, так и до границ садовых земельных участков, на которых непосредственно расположены домовладения. А под догазификацию в СНТ подпадут земельные участки и жилые дома, зарегистрированные в обязательном порядке и имеющие право собственности.