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7 июня, 05:41

ЕС начнёт переговоры о вступлении Украины до председательства Венгрии в Евросовете, пишут СМИ

FT: ЕК порекомендует начать в июне переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Еврокомиссия порекомендует начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Это планируется сделать до того, как Венгрия станет председательствовать в Евросовете.

"ЕК порекомендует начать в этом месяце переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку [Киеву] <...> до того, как Будапешт возьмёт на себя обязанности председателя блока", — говорится в материале.

По данным издания, уже сегодня, 7 июня, будет объявлено, что Незалежная якобы выполнила все шаги, требуемые для вступления, включая меры по борьбе с коррупцией, политическим лоббированием, по защите языков национальных меньшинств, а также правила о декларировании доходов представителями власти.

В Евросоюзе требуют часть суверенитета Украины
В Евросоюзе требуют часть суверенитета Украины

Напомним, о планах Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в июне сообщалось в мае. По данным Politico, также объединение начнёт обсуждение интеграции с Молдавией.

Обложка ©

Unsplash / Eugene

Матвей Константинов
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