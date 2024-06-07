ЕС начнёт переговоры о вступлении Украины до председательства Венгрии в Евросовете, пишут СМИ

Еврокомиссия порекомендует начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Это планируется сделать до того, как Венгрия станет председательствовать в Евросовете.

"ЕК порекомендует начать в этом месяце переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку [Киеву] <...> до того, как Будапешт возьмёт на себя обязанности председателя блока", — говорится в материале.

По данным издания, уже сегодня, 7 июня, будет объявлено, что Незалежная якобы выполнила все шаги, требуемые для вступления, включая меры по борьбе с коррупцией, политическим лоббированием, по защите языков национальных меньшинств, а также правила о декларировании доходов представителями власти.