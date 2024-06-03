ЕС хочет наказать Венгрию за отказ оголтело поддерживать Украину
Politico: ЕС хочет лишить Венгрию права вето из-за позиции по Украине
Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб предложила лишить Венгрию права вето из-за позиции по Украине. По её словам, Будапешт всё чаще блокирует решения Евросоюза.
"У нас есть Европа, которая с трудом движется вперёд, но, к сожалению, некоторые государства — одно в особенности — всё чаще торгуются, занимают блокирующую позицию и применяют право вето", — сказала она, предложив лишить Будапешт такого права.
Напомним, венгерские политики выступают за сотрудничество с Россией и не поддерживают эскалацию. Так, премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Запад с каждой неделей "всё ближе" подходит к войне с РФ. Он назвал абсурдным желание НАТО втянуть в противостояние ЕС и собрался помешать "безумной" Европе вступить в войну с Россией. Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, говоря о возможной войне, указал: сейчас ещё есть время, чтобы остановить этот "военный экспресс".