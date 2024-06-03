ЕС хочет наказать Венгрию за отказ оголтело поддерживать Украину

Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб предложила лишить Венгрию права вето из-за позиции по Украине. По её словам, Будапешт всё чаще блокирует решения Евросоюза.

"У нас есть Европа, которая с трудом движется вперёд, но, к сожалению, некоторые государства — одно в особенности — всё чаще торгуются, занимают блокирующую позицию и применяют право вето", — сказала она, предложив лишить Будапешт такого права.