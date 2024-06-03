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3 июня, 12:16

ЕС хочет наказать Венгрию за отказ оголтело поддерживать Украину

Politico: ЕС хочет лишить Венгрию права вето из-за позиции по Украине

Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб предложила лишить Венгрию права вето из-за позиции по Украине. По её словам, Будапешт всё чаще блокирует решения Евросоюза.

"У нас есть Европа, которая с трудом движется вперёд, но, к сожалению, некоторые государства — одно в особенности — всё чаще торгуются, занимают блокирующую позицию и применяют право вето", сказала она, предложив лишить Будапешт такого права.

Сийярто высказался по поводу участия Венгрии в саммите по Украине
Сийярто высказался по поводу участия Венгрии в саммите по Украине

Напомним, венгерские политики выступают за сотрудничество с Россией и не поддерживают эскалацию. Так, премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Запад с каждой неделей "всё ближе" подходит к войне с РФ. Он назвал абсурдным желание НАТО втянуть в противостояние ЕС и собрался помешать "безумной" Европе вступить в войну с Россией. Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, говоря о возможной войне, указал: сейчас ещё есть время, чтобы остановить этот "военный экспресс".

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Freepik.com / wirestock

Александра Вишнякова
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