Сийярто высказался по поводу участия Венгрии в саммите по Украине
Сийярто: Венгрия ещё не приняла решение по поводу поездки на саммит по Украине
Будапешт ещё не принял решения относительно отправки на саммит по Украине в Швейцарии своей делегации. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ во время своего визита в Минск, власти этой европейской страны сомневаются в эффективности данной конференции, так как там не будет России.
"Мы ещё не приняли решение. <...> С одной стороны, мы действительно уважаем Швейцарию. Мы уважаем швейцарские усилия по достижению мира. Мы действительно уважаем их позицию. Но в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют все стороны, вовлечённые в военные действия", — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, поедет ли делегация из его страны на мероприятие.
Сийярто также пояснил позицию Будапешта. Он заявил, что данная конференция имела бы большую надежду на мирное урегулирование, если бы за столом переговоров сидели обе стороны конфликта.
Напомним, саммит по Украине должен пройти в швейцарском Бюргенштоке. Владимир Зеленский пригласил на мероприятие в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, однако оба лидера отказались от участия. В МИД Китая подчеркнули, что в процессе должны участвовать как РФ, так и Украина, а также назвали три важных элемента, которые отсутствуют на предстоящей конференции. А в Кремле назвали бессмысленными попытки урегулировать конфликт на территории Незалежной без России.
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