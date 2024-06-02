Сийярто высказался по поводу участия Венгрии в саммите по Украине

Будапешт ещё не принял решения относительно отправки на саммит по Украине в Швейцарии своей делегации. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ во время своего визита в Минск, власти этой европейской страны сомневаются в эффективности данной конференции, так как там не будет России.

"Мы ещё не приняли решение. <...> С одной стороны, мы действительно уважаем Швейцарию. Мы уважаем швейцарские усилия по достижению мира. Мы действительно уважаем их позицию. Но в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют все стороны, вовлечённые в военные действия", — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, поедет ли делегация из его страны на мероприятие.