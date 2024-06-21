ЕС назначил 25 июня датой начала переговоров с Украиной и Молдавией о членстве

Страны Евросоюза единогласно назначили 25 июня датой начала переговорного процесса по вступлению в объединение Украины и Молдавии. Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

"Совет одобрил общую позицию ЕС, включая переговорные рамки для переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз. Это открывает путь к началу переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге: в 15:30 (16:30 по Москве. — Прим. Life.ru) с Украиной, в 18:00 (19:00 по Москве. — Прим. Life.ru) — с Молдавией", — говорится в тексте сообщения.