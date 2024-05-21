Политолог оценил реальные шансы "неформатной" Молдавии и "несуществующей" Украины войти в ЕС Политолог Коровин назвал суицидальным шагом возможный приём Украины в ЕС 21 мая, 10:35 Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Заявления о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС — это всего лишь "игра" с украинскими и молдавскими элитами, чтобы держать их на "коротком поводке". Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Всё это является игрой западных элит, ведущейся для того, чтобы держать на коротком поводке элиты как нынешней Молдавии, так и нынешней Украины, давать постоянно им возможность заявлять о том, что эти страны движутся в сторону ЕС, этим обосновывая свою внутреннюю политику как в Молдавии, так и на Украине, и оправдывая любые издержки, с которыми сталкиваются эти страны, двигаясь от России в сторону Запада", — подчеркнул эксперт.

Что же касается реальных перспектив Киева и Кишинёва, то политолог оценивает их как слабые. По его мнению, на деле ЕС, уже имея проблемы с Румынией, вряд ли примет в объединение её соседку — "неформатную" Молдавию.

"Вряд ли ЕС сделает ещё один суицидальный шаг и в дополнение к православной, абсолютно консервативной — что никуда не годится с точки зрения ЕС — Румынии ещё допримет Молдавию", — отметил Коровин.

Говоря об Украине, политолог заявил, что такого государства больше не существует — и это прекрасно понимают и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Поэтому для того, чтобы принять территорию в состав ЕС, нужно на ней что-то учредить.

"То есть пересоздать заново с учётом тех реалий, которые складываются сегодня на поле боя. Это вообще не государство, его невозможно принять никуда, потому что у него нет жёстких административных границ, у него нет демократических форм правления, выборы отменены, власть контролируется силовиками, управляется извне, то есть это никакого отношения к государству в том формате, к которому привыкли в ЕС, не имеет", — подчеркнул собеседник Life.ru.

Вообще же, по его словам, не спросив Россию, "ничего никуда принять невозможно" в нынешних геополитических реалиях.