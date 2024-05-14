Совет ЕС утвердил план Украины по реформам, позволяющий получить денежную помощь

Совет Евросоюза окончательно утвердил план реформ, исполнение которого откроет Украине доступ к финансовой помощи. На эти цели заложено 50 миллиардов евро до 2027 года. Об этом говорится в опубликованном заявлении органа.

Подчёркивается, что Киев сможет получать платежи регулярно, но только при одном условии: если документ будет реализовываться соответствующим образом.