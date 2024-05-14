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14 мая, 11:25

Совет ЕС утвердил план Украины по реформам, позволяющий получить денежную помощь

Совет Евросоюза окончательно утвердил план реформ, исполнение которого откроет Украине доступ к финансовой помощи. На эти цели заложено 50 миллиардов евро до 2027 года. Об этом говорится в опубликованном заявлении органа.

Подчёркивается, что Киев сможет получать платежи регулярно, но только при одном условии: если документ будет реализовываться соответствующим образом.

Зеленский требует принять Украину в Евросоюз, шантажируя Путиным
Зеленский требует принять Украину в Евросоюз, шантажируя Путиным

Ранее посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова призвала Украину "делегировать" Евросоюзу часть своего суверенитета, чтобы вступить в объединение. По её словам, Брюссель имеет право устанавливать правила интеграции, которым Незалежной придётся следовать.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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