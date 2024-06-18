ЕС заплатил Украине рекордную сумму за пищевые отходы

В апреле 2024 года Евросоюз (ЕС) закупил на Украине пищевые отходы на 86 миллионов евро. Это рекордная за всю историю их взаимной торговли сумма, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные европейской статистики.

Уточняется, что в сравнении с мартом поставки с Украины подскочили почти на треть — на 27%. Больше всего Киев продал странам ЕС жмыха и другие твёрдые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел. По сведениям агентства, на них пришёлся 71% всех поставок отходов пищевой промышленности в ЕС.

На втором месте по поставкам оказались аналогичные продукты, но получаемые при извлечении только соевого масла — 23%. По 3% пришлось на остатки от производства крахмала и продукты, которые могут использоваться в качестве корма для животных.