Украина теряет миллионы долларов в виде налогов из-за того, что зерновые экспортируются нелегально, пожаловался заместитель генпрокурора страны Дмитрий Вербицкий.

"Действительно, мы сталкиваемся с серьёзной проблемой, поскольку значительная часть зерна уходит за границу нелегально. В результате не происходит возврат валютной выручки и не уплачиваются налоги, что приводит к потерям миллиардов гривен для страны", — пояснил Вербицкий.

По его словам, совсем недавно получилось остановить вывоз свыше 40 контейнеров сельхозпродукции, купленной за наличные деньги. Таким образом одно из предприятий попыталось избавить себя от выплаты 32 миллионов гривен налогов. В свою очередь, Министерство экономики Незалежной подсчитало, что две пятых зерна, которое отправляется за рубеж, провозится, минуя налоговые обязательства. Из-за этого, предварительно, в 2022 году бюджет страны не досчитался 14 миллионов долларов.