На Украине взлетит цена на хлеб

В ближайшее время на Украине цена на хлеб может вырасти на 30%. Об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, передаёт украинское издание "Зеркало недели".

Дученко объяснил, что сейчас есть все предпосылки для подорожания хлеба на 10%, а в ближайшие месяцы — ещё на 20%. Это обосновано нехваткой электричества и зерна определённых сортов. Кроме того, он отметил, что мобилизация в стране также внесла коррективы — на многих фабриках образовался дефицит специалистов.