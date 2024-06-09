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9 июня, 19:31

На Украине взлетит цена на хлеб

Глава Всеукраинской ассоциации пекарей предупредил о подорожании хлеба на 30%

В ближайшее время на Украине цена на хлеб может вырасти на 30%. Об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, передаёт украинское издание "Зеркало недели".

Дученко объяснил, что сейчас есть все предпосылки для подорожания хлеба на 10%, а в ближайшие месяцы — ещё на 20%. Это обосновано нехваткой электричества и зерна определённых сортов. Кроме того, он отметил, что мобилизация в стране также внесла коррективы — на многих фабриках образовался дефицит специалистов.

На Украине ввели вечерние лимиты потребления электричества
На Украине ввели вечерние лимиты потребления электричества

Ранее Life.ru писал, что на Украине сложная ситуация в сфере энергетики. Киевские власти не раз говорили что Незалежная не сможет восстановить все повреждённые объекты до следующей зимы. Ущерб инфраструктуре страны от взрывов оценивается в более чем миллиард долларов. Больше всего урона нанесено объектам тепло- и гидрогенерации.

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Shutterstock / FOTODOM / mylu

Александра Мышляева
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