На Украине взлетит цена на хлеб
Глава Всеукраинской ассоциации пекарей предупредил о подорожании хлеба на 30%
В ближайшее время на Украине цена на хлеб может вырасти на 30%. Об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, передаёт украинское издание "Зеркало недели".
Дученко объяснил, что сейчас есть все предпосылки для подорожания хлеба на 10%, а в ближайшие месяцы — ещё на 20%. Это обосновано нехваткой электричества и зерна определённых сортов. Кроме того, он отметил, что мобилизация в стране также внесла коррективы — на многих фабриках образовался дефицит специалистов.
Ранее Life.ru писал, что на Украине сложная ситуация в сфере энергетики. Киевские власти не раз говорили что Незалежная не сможет восстановить все повреждённые объекты до следующей зимы. Ущерб инфраструктуре страны от взрывов оценивается в более чем миллиард долларов. Больше всего урона нанесено объектам тепло- и гидрогенерации.
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