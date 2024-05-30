Совет ЕС согласовал запретительные пошлины на зерно из России и Белоруссии
Евросоюз утвердил запретительные пошлины на ввоз зерна из РФ и Белоруссии. Меры вступят в силу 1 июля 2024 года, сказано на сайте Совета ЕС.
Документ предусматривает значительное повышение пошлины на зерновые, масличные культуры, а также на продукты, получаемые в ходе их переработки, что "на практике приведёт к прекращению импорта". В Совете ЕС заявили, что такие меры вводятся ради того, чтобы не допустить "дестабилизации европейского зернового рынка" и создать препятствия для экспорта, внимание, "незаконно присвоенного зерна, произведённого на территории Украины".
"Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной", — с гордостью заявил глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
Меры затронут также импорт гороха и гранул из свекловичного жома. Вся эта продукция не будет иметь доступ к тарифным квотам Евросоюза.
От таких мер уровень солидарности ЕС с Украиной пробивает любые потолки. Вероятно, Европа смогла позволить себе такие меры, потому что плотно закупилась российским зерном ещё в марте, ввезя 125,2 тысячи тонн зерновых культур из РФ. Среди особо искушённых любителей зерна — Польша, Испания, Италия и Греция. Всё это позволило России установить новый рекорд, охватив 26% мирового рынка сельскохозяйственных культур. А ранее Евросоюз собирался ввести пошлины на зерно из РФ и Белоруссии €95 за тонну.
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