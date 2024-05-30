Евросоюз утвердил запретительные пошлины на ввоз зерна из РФ и Белоруссии. Меры вступят в силу 1 июля 2024 года, сказано на сайте Совета ЕС.

Документ предусматривает значительное повышение пошлины на зерновые, масличные культуры, а также на продукты, получаемые в ходе их переработки, что "на практике приведёт к прекращению импорта". В Совете ЕС заявили, что такие меры вводятся ради того, чтобы не допустить "дестабилизации европейского зернового рынка" и создать препятствия для экспорта, внимание, "незаконно присвоенного зерна, произведённого на территории Украины".

"Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной", — с гордостью заявил глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.