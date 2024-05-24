"Исторический рекорд": Россия впервые займёт четверть мирового рынка зерна МСЗ: Россия впервые займёт почти 26% мирового рынка зерна 24 мая, 11:42 Россия впервые займёт больше четверти мирового рынка зерна. Обложка © freepik / Oleksandr Ryzhkov

Россия впервые охватит около 26% мирового рынка сельскохозяйственных культур. Отечественные производители могут поставить за границу порядка 53,1 миллиона тонн пшеницы в этом году. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на прогнозы Международного совета по зерну.

Такие показатели превышают прошлогодние на 10%, что станет рекордом за период всей современной истории. Как ожидается, Россия сможет занять 25,8% мирового рынка зерна. Ранее лишь в 2018 году наша страна приближалась к подобным показателям — 23,4%.

Сейчас общий мировой экспорт пшеницы составляет 205,7 миллиона тонн. По данным Международного совета по зерну, Австралия, Канада и США значительно сократили свои поставки сельхозкультур. Основными причинами стали погода и производственные трудности, сказавшиеся в том числе на себестоимости продукции.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года Европейский союз нарастил импорт российского зерна. Этот показатель увеличился на треть по сравнению с февралём 2024 года. Больше всех из европейских стран российское зерно закупает Латвия — 47 тысяч тонн пшеницы.

Авторы Татьяна Миссуми