Евросоюз в марте резко нарастил импорт российского зерна

В марте текущего года Европейский союз нарастил импорт российского зерна. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на данные европейской статслужбы, этот показатель увеличился на треть по сравнению с февралём 2024 года.

Журналисты напомнили, что в феврале в страны ЕС ввезли 92,6 тысячи тонн зерновых культур из России, а уже в первом весеннем месяце импорт данного товара составил 125,2 тысячи тонн. Таким образом, в месячном выражении закупки подскочили на 35%, а в годовом — на 25%.

Уточняется, что это произошло из-за увеличения импорта Испании и Греции. Если первая страна нарастила закупки российской сельхозпродукции с 14 до 24 тысяч тонн, то второе государство стало закупать в девять раз больше зерна из РФ — 29 тысяч тонн против 3,3 тысячи месяцем ранее.

Также серьёзно увеличили закупки Италия и Польша. Итальянцы в последний месяц зимы приобрели две тысячи тонн зерна, а в марте — уже 12 тысяч. А польский импорт вырос в 2,8 раза — до 15,8 тысячи тонн. Больше всех же из европейских стран российское зерно закупает Латвия — 47 тысяч тонн зерна (37% от всего импорта ЕС).