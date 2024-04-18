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18 апреля, 00:10

Литве припомнили русофобские выходки после возобновления закупки зерна у РФ

Политолог Межевич призвал продавать Литве колючую проволоку вместо зерна

Научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич высказался о решении Литвы возобновить закупку зерна у России. По словам политолога, Вильнюс настроен по отношению к РФ враждебно, а на экономическое сотрудничество идёт лишь из-за выгодных условий.

Эксперт напомнил, что прибалтийские лидеры "одной рукой" требуют засыпать границу с Россией минами, а другой просят выгодных торговых сделок. Так продолжается уже 30 лет, считает Межевич.

"Я бы им не продавал ничего, кроме колючей проволоки. Но, поскольку у нас демократическое государство, вероятно, продадут", — заявил собеседник "Первого русского".

Спустя полгода: Литва возобновила импорт российского зерна
Спустя полгода: Литва возобновила импорт российского зерна

Параллельно Литва продолжает вести антироссийскую деятельность. Республика помогает Украине оружием и размещает на своей территории военнослужащих других стран, рассказывал Life.ru ранее.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Илья Пушкарев
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