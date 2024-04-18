Литве припомнили русофобские выходки после возобновления закупки зерна у РФ

Научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич высказался о решении Литвы возобновить закупку зерна у России. По словам политолога, Вильнюс настроен по отношению к РФ враждебно, а на экономическое сотрудничество идёт лишь из-за выгодных условий.

Эксперт напомнил, что прибалтийские лидеры "одной рукой" требуют засыпать границу с Россией минами, а другой просят выгодных торговых сделок. Так продолжается уже 30 лет, считает Межевич.