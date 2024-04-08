"Очаг опасности у границ России": В Кремле осудили отправку немецких солдат в Литву

Размещение немецких военных в Литве и создание там военной базы к 2027 году нагнетает напряжённость и создаёт очаги опасности у российских границ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя торжественную отправку министром обороны Германии Борисом Писториусом в Литву 20 немецких солдат.

"Негативно", — указал представитель Кремля в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к таким шагам со стороны ФРГ.

По словам Пескова, этот шаг со стороны Берлина требует от Москвы специальных мер по обеспечению собственной безопасности.

К концу года группу немецких военных в Литве увеличат до 150 человек. 80% всего подразделения будет дислоцировано на полигоне у населённого пункта Руднинкай в Шальчининкском районе на юге страны, а остальная часть — в городе Рукле Йонавского района (центр страны).

В июне прошлого года Писториус сообщил, что Германия планирует разместить в Литве более четырёх тысяч военных. В декабре немецкий министр обороны и его литовский коллега Арвидас Анушаускас утвердили детальный план по размещению бригады Бундесвера в прибалтийской республике. Стороны намерены подписать межправительственное соглашение во второй половине года. Полностью бригаду численностью 4,8 тысячи военнослужащих перебросят в Литву к 2027 году. Её основу составят танковый и механизированный бронированный пехотный батальоны.