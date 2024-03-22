Захарова предупредила, к чему приведут меры против зерна из России
Захарова: Меры против зерна из РФ усугубят продовольственную ситуацию в мире
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о возможном повышении пошлин на ввоз аграрной продукции из России и Белоруссии в Евросоюз. Дипломат написала в телеграм-канале, что подобные действия усугубят и без того непростую продовольственную ситуацию во всём мире.
Напомним, что глава ЕК во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе анонсировала подготовку предложения об увеличении тарифов на российское и белорусское зерно. Она заявила, что эти меры якобы должны предотвратить "дестабилизацию рынка Евросоюза".
В связи с этим Захарова задалась несколькими вопросами. Во-первых, может ли это говорить о том, что председатель Еврокомиссии переживает за голодающие страны, а также каким образом подобные меры могут поспособствовать мировой продовольственной безопасности?
"Никаким, они лишь усугубят и без того доведённую Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире", — заявила официальный представитель МИД РФ.
Недавно Life.ru писал, что Еврокомиссия собирается в ближайшие дни объявить о введении налога на зерно из России и Белоруссии. Пошлина составит 95 евро за тонну. В Кремле сообщили, что видели эту информацию и проанализируют её. А накануне, 21 марта, стало известно о том, что страны Прибалтики, Польша и Чехия просят Еврокомиссию ввести запрет на поставки зерна из России и Белоруссии в ЕС.
Telegram / МИД России