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22 марта, 04:55

Захарова предупредила, к чему приведут меры против зерна из России

Захарова: Меры против зерна из РФ усугубят продовольственную ситуацию в мире

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о возможном повышении пошлин на ввоз аграрной продукции из России и Белоруссии в Евросоюз. Дипломат написала в телеграм-канале, что подобные действия усугубят и без того непростую продовольственную ситуацию во всём мире.

Напомним, что глава ЕК во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе анонсировала подготовку предложения об увеличении тарифов на российское и белорусское зерно. Она заявила, что эти меры якобы должны предотвратить "дестабилизацию рынка Евросоюза".

В связи с этим Захарова задалась несколькими вопросами. Во-первых, может ли это говорить о том, что председатель Еврокомиссии переживает за голодающие страны, а также каким образом подобные меры могут поспособствовать мировой продовольственной безопасности?

"Никаким, они лишь усугубят и без того доведённую Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире", — заявила официальный представитель МИД РФ.

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Недавно Life.ru писал, что Еврокомиссия собирается в ближайшие дни объявить о введении налога на зерно из России и Белоруссии. Пошлина составит 95 евро за тонну. В Кремле сообщили, что видели эту информацию и проанализируют её. А накануне, 21 марта, стало известно о том, что страны Прибалтики, Польша и Чехия просят Еврокомиссию ввести запрет на поставки зерна из России и Белоруссии в ЕС.

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Telegram / МИД России

Алексей Соловьёв
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