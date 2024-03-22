Захарова предупредила, к чему приведут меры против зерна из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о возможном повышении пошлин на ввоз аграрной продукции из России и Белоруссии в Евросоюз. Дипломат написала в телеграм-канале, что подобные действия усугубят и без того непростую продовольственную ситуацию во всём мире.

Напомним, что глава ЕК во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе анонсировала подготовку предложения об увеличении тарифов на российское и белорусское зерно. Она заявила, что эти меры якобы должны предотвратить "дестабилизацию рынка Евросоюза".

В связи с этим Захарова задалась несколькими вопросами. Во-первых, может ли это говорить о том, что председатель Еврокомиссии переживает за голодающие страны, а также каким образом подобные меры могут поспособствовать мировой продовольственной безопасности?